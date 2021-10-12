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城巴全港首輛電能巴士今運抵　為本港度身訂造
2021-10-12
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城巴全港首輛電能巴士今運抵　為本港度身訂造
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全港首輛電能巴士的營運日期和路線有待公布。(匯達交通提供)

新巴城巴母公司匯達交通今日(12日)宣布，由威馳騰(福建)汽車有限公司及匯達交通合作、首部為香港度身訂造的雙層電能巴士，今日在三號強風信號生效期間抵港。車身色彩有別於現有城巴的黃、紅、藍色，匯達交通指車身配以城巴車隊的經典黃色，以及象徵電能、零排放的鮮藍色作為主要色調，塗裝設計則會於稍後公布。同時，匯達指巴士車身經重新設計，以突顯其作為新一代的電能巴士的地位。

匯達交通榮幸成首間營運電能巴士公司

新電能巴士的設計，聚焦於應付本港充滿挑戰性的地理及營運環境。匯達交通行政總裁譚利民表示，本港現正朝着碳中和方向發展，相信巴士公司可為此目標及願景出一分力。他續說，很榮幸能夠成為全港首間營運雙層電能巴士的公司，稱擁有香港首部雙層電巴，證明匯達對邁向零排放的決心，深信未來減低碳及路邊污染物排放的大門經已打開。

電動巴將走遍全港路線待定

新巴城巴將於巴士通過運輸署車輛檢驗前，為巴士進行一系列內部嚴格測試，為巴士正式投入服務作準備。至於日期及路線等安排，則將於稍後公布，然而該部巴士將通行全港，以收集營運數據。

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巴士車身以城巴車隊的經典黃色，再加上象徵電能及零排放的鮮藍色作為主要色調。(匯達交通提供)

城巴全港首輛電能巴士今運抵 為本港度身訂造

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/城巴全港首輛電能巴士今運抵　為本港度身訂造-288405
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