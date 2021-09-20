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基因改造｜「基因豬腎」移植人體無排斥 全球首例 (有片)
1 小時前
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基因改造基因科技器官移植基因豬腎臟腎臟移植
基因改造｜「基因豬腎」移植人體無排斥 全球首例 (有片)
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研究人員檢視基因豬腎移植後情況。(美聯社)
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基因豬腎移植至一名腦死亡病人身上，在兩天觀察期內運作正常。(美聯社)
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醫療科技公司Revivicor培育的「基因豬」。(美聯社)

美國有科學家成功把經基因改造豬隻的腎臟，移植至一名腦死亡的女病人身上，且沒有出現排斥反應，成為全球首例，為有朝一日用移植動物器官救人的憧憬，帶來希望。

豬隻器官是不少科學家的研究目標，冀解決移植用器官的短缺問題。其中豬的細胞有一種基因會產生「α-半乳糖苷寡糖」(alpha-gal sugar)，令豬器官移植人體後，會引發免疫系統反應，導致排斥。

腎臟來自「基因豬」已剔走致排斥基因

紐約大學的研究團隊，利用的是美國醫療科技公司Revivicor培育的「基因豬」，其相關基因已被剔除。研究人員把「基因豬腎」連接至該名以呼吸機維持器官運作的腦死亡病人血管上，在兩天的觀察期內，豬腎可正常過濾廢料及產生尿液，領導是此研究的醫生蒙哥馬利(Robert Montgomery)指豬腎「完全運作正常」。但專家指要臨床應用，還須進一步研究及更長時間觀察，並須解決為了摘取器官救人而培育基因豬的道德爭議。

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基因改造｜「基因豬腎」移植人體無排斥 全球首例

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/基因改造｜「基因豬腎」移植人體無排斥-全球首例-289662
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