埼玉縣禁扶手電梯上行走條例生效 日本全國首實施

雖然未知何時可去日本旅遊，但到日本埼玉縣時大家要注意了！該縣本月1日起實施禁止在扶手電梯行走的新例，以防止發生意外，創日本全國先河。在鐵路站等地都有張貼海報，提醒市民新例生效，惟在新例實施首日，鐵路站有不少民眾表示不知有這條規例，也不明白為何要立例，有家長則贊成新例。

民眾不理會新例 稱習慣難改

在新例實施首天，車站內的扶手電梯附近都貼了海報，也有廣播提醒搭客，但仍見有人在電梯上行走。一名六十多歲的民眾稱，「當我趕時間時，一定會在扶手電梯上行走。我覺得當不是太多人時，可以行走。」他希望彈性執行有關條例。另一名四十多歲婦女表示，感到有壓力，所以仍會讓出一邊供其他使用者行走。

也有年輕人稱，知道新例，但已習慣了，一時難以改變。一名七十多歲婆婆說，「我是一個無耐性的人，所以會在電梯上行走。我過去並不認為這有甚麼問題。」有家長說，他們會拖著小朋友的手，所以同意電梯上不宜走動。另一名上班族稱，曾被失去平衡的人碰撞過，同意新例可減少意外。

新例3月獲通過 違者不會受罰

在扶手電梯站在一邊，讓其他趕時間的人經過已成大眾習慣，但因有跌倒和碰撞的危險，有埼玉縣議員提交了禁止電梯使用者走動的條例草案，並於3月獲縣議會通過。場所負責人可指導和勸告民眾不要在扶手電梯上行走，但違者並不會受懲罰。

埼玉縣禁扶手電梯上行走條例生效 日本全國首實施