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報告倡調高多個紀律部隊職系薪點
1 小時前
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紀律人員薪俸及服務條件常務委員會紀律部隊職系架構檢討報告書職系薪點警務處紀律部隊人員
報告倡調高多個紀律部隊職系薪點

紀律人員薪俸及服務條件常務委員會向行政長官呈交《紀律部隊職系架構檢討報告書》，建議調高多個職系的薪點，並為表現良好的紀律部隊人員增設1至2個跳薪點。
 

以警務處為例，警員的最低薪點提高1個薪點和頂薪點提高2個薪點；起薪點由25,380元加至26,190元，增加810元，頂薪更可增至38,365元。警署警長的最低薪點和頂薪點更分別提高2個和3個薪點，新設頂薪點金額約69,500元，較現時逾7,000元。報告亦建議入境處、消防處、海關和懲教署增設副處長、副關長或副署長職位，薪級定於相等於首長級薪級表第3點。

紀常會主席崔康常說，紀律部隊職系架構檢討涵蓋約6.3萬名名紀律部隊人員，分屬29個職系和超過100個職級。審視每個紀律部隊的獨特和特點，並特別考慮過去十年在職責性質和運作環境方面遇到的轉變和挑戰，以及紀律部隊就招聘、挽留人手、事業發展、員工管理和士氣情況的整體趨勢。行政長官林鄭月娥表示，務求本立法年度內尋求立法會批准改善職系架構。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/報告倡調高多個紀律部隊職系薪點-273170
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