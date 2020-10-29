報道：中國8月試射高超音速導彈 美官員驚訝技術躍進

英國《金融時報》稱，中國8月曾試射可攜核彈頭的高超音速導彈(hypersonic missile)，雖未能擊中目標，惟有關試射顯示中國的高超音速武器技術的進展，遠超美國官員所認知，令美國情報界感驚訝。中國和美國的國防部無正式回應有關報道。

《金融時報》上周六晚引述5名消息人士稱，中國8月發射了一枚長征火箭，並將一枚高超音速、可搭載核彈頭的滑翔載具送入太空低軌道繞著地球飛行，然後飛向目標，最後偏離約38公里，並無擊中。有聽取有關情報匯報的消息人士表示，「這次測試顯示中國在高超音速武器方面有驚人的進展，遠超美國官員所知道的。」報道指，中方曾公布在7月中及8月底，長征二號丙火箭進行了第77次及第79次發射，但無第78次的詳情。《金融時報》引述專家稱，若中國成功研發和部署高超音速武器將「破壞穩定」，但他亦強調，試射並不代表中國會部署高超音速導彈。有知情人士表示，該導彈理論上可飛越南極，而這將對美國軍方構成巨大挑戰，因美軍導彈防禦系統鎖定北極的飛行路徑。

中方：軍事政策以防衛為主

美國國防部發言人柯比無特別評論上述報道，但稱關注中國持續提升軍事能力，這只會增加區內和其他地區局勢緊張，所以美國視中國步步進逼為首要挑戰。中國駐美國大使館無回應報道，發言人劉鵬宇重申中國的軍事政策以防衛為主，並不針對任何國家。美國近年以中國威脅論為擴軍及發展高超音速武器的藉口，嚴重損害全球戰略穩定。

飛行速度為音速5倍難防禦

目前外界所知，只有美國和俄羅斯正在發展高超音速導彈，北韓上月也聲稱試射了一枚新發展的高超音速導彈。在2019年的國慶閱兵中，中國展示了其先進的武器，包括首度亮相的東風17(DF-17)常規彈道導彈。《環球時報》曾報道，東風17據悉具高超音速，擁非常高的防衛穿透力；中國軍事專家稱，敵方幾乎無可能攔截。彈道導彈(ballistic missile)與高超音速導彈的分別是，前者飛出大氣層然後以弧形路線返回地球，高超音速導彈則在較低的高度飛向目標，而且速度是音速的逾5倍，約時速6,200公里，敵方較難追蹤和攔截，也更難預測導彈的目標。

報道：中國8月試射高超音速導彈 美官員驚訝技術躍進