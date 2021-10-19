報道：年輕女排球員被塔利班斬首 社交網現遺體照片

有報道指，阿富汗塔利班分子將一名年輕女排球員斬首，並將其遺體照片上載到社交網。Mahjabin Hakimi是喀布爾市排球會的新星，其教練向傳媒The Persian Independent稱，她本月初被聖戰分子屠殺。惟社交網也有報道指Hakimi在塔利班奪取喀布爾前一星期離奇遇害，死亡證顯示其死亡日期為8月中。另有指她是自殺。網上聲稱是Hakimi遺體的照片，顯示其頸部有傷痕，未能斷定是由利刃或繩索造成。

報道指，Hakimi與另一名女孩是唯一未能逃出阿富汗的隊員。其教練稱，現在才將事件說出來，是因為她的家人遭伊斯蘭武裝分子威脅不要向任何人提及她的死訊，而在網上看見有關照片後，他決定要說出來。他指，所有排球員及其他女運動員活於絕望和恐懼中，「所有人被迫逃離，並躲藏起來」。

阿富汗女排球員Zahra Fayazi在8月成功往英國，曾向傳媒稱，有隊員之前在所居住省份已被屬於塔利班成員或支持者的親屬威嚇，阿富汗淪陷後須逃離家園往其他地方居住，她們為了自身和家人安全燒毀了一切運動用品。國際足協周四與有關方面談判，協助57名足球員和籃球員離開阿富汗，主要是女性和兒童。該組織上周稱，在卡塔爾政府協助下，從阿富汗撤走近100名足球員和他們家屬。