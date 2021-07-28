塔利班一日內攻佔3個重要城市

阿富汗武裝組織塔利班表示，一日內攻佔3座城市，包括被視為具有重要戰略地位的最大城市昆都士的大部分地區。

報道指，塔利班一日內攻佔3座城市，包括位於北部，有重要戰略價值的昆都士，還有薩爾普勒市和塔盧坎市，連同較早時控制了的西南部尼姆魯茲省首會扎蘭季市和北部朱茲詹省首會希比爾甘市，阿富汗一周內累計5個首府落入塔利班手中。

有當地官員指，除了機場外，昆都士所有地方已落入塔利班手中，市內一片混亂，政府大樓、警察總部和監獄亦被攻佔，有建築物及商店起火，塔利班在區內升起旗幟。

阿富汗國防部表示，特種部隊正在昆都士市清剿塔利班武裝。但阿富汗政府未透露薩爾普勒市和塔盧坎市的戰況。

美軍據報空襲塔利班據點

據報指美軍派出B-52轟炸機，空襲塔利班的據點。阿富汗塔利班表示，與政府並無就停火達成協議，反指是阿富汗選擇宣戰，並警告美國不要干預。

美國總統拜登宣布今年5月撤走駐阿富汗美軍，在9月11日前完全撤出。隨著美軍撤走，塔利班與政府軍的戰鬥日趨激烈。