塔利班上台失援助 阿富汗母500美元賣襁褓女兒養活其他孩子

塔利班重掌阿富汗後，失去美國等外國援助，有報道指令經濟瀕臨崩潰。英國廣播公司(BBC)記者走訪西部城鎮赫拉特外一條村莊，一名母親以500美元(約3,900港元)，將襁褓女兒賣給一名陌生男子，以養活其他3名孩子。買方打算在女嬰懂走路時，將她帶回家當兒子的童養媳。

報道稱，那名男子雖聲稱買女嬰是當童養媳，但無人保證其真正目的。他支付了250美元(約1,950港元)「訂金」，足夠女嬰家庭生活數月，當女嬰懂走路時，他會回來支付尾數並帶走她。那名母親向記者說，「我其他孩子會餓食，所以要賣女兒。我怎會不傷心，她是我的孩子，我也希望不須賣女兒。」

8童失去父母活活餓死

女嬰父親以拾荒維生，稱現在很難掙錢，所以他們別無選擇，「我們開始捱餓，家裡無麵粉、無食油，甚麼也沒有。我女兒不知自己的將來如何，我不知她會有甚麼感覺。但我必須這樣做。」另外，在首都喀布爾，有報道稱8名兒童活活餓死。一名清真寺傳教士稱，那8名兒童最近成為孤兒，他們的父親死於癌症，母親則因心臟病死亡，他們被發現餓死在家裡。