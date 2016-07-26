塔利班回朝 結束美國最長戰事 美軍黑夜黯然撤出阿富汗

隨著最後一架美國軍機在阿富汗時間周一深夜11時59分，即周二撤軍期限前起飛離開喀布爾機場，標誌著這場持續近20年的美國最長戰事結束。國防部在Twitter發文稱，最後一名離開阿富汗國土的美軍是陸軍少將、第82空降師指揮官多納休(Chris Donahue)，夜視鏡頭下一身戰鬥裝備的他踏上軍機機尾，就這樣美軍摸黑黯然離開。塔利班再度執掌阿富汗政權，外界觀望新政府能否放寬昔日對民眾和女性的限制。



美軍最後一架軍機起飛後，喀布爾夜空傳出塔利班連綿不絕的慶祝槍聲，塔利班特種部隊巴德里313營隊員也迅速進入接管喀布爾國際機場，他們一身美國戰術裝備、手持美式武器，充公了更多美軍直升機、飛機和車輛。有塔利班成員形容美軍撤走，是他們的組織創造的歷史。塔利班昨在機場舉行記者會，形容這是歷史性時刻，又指塔利班對從一個大國手中解放自己國家，感到自豪。塔利班在911襲擊後被指為阿蓋達已故領袖拉登提供庇護，美國為首的聯軍2001年10月7日攻打阿富汗，展開這場漫長戰爭。



「遺留」約100美國公民數千阿富汗人

美國國務卿布林肯稱，約100名美國公民仍在阿富汗，指美國在阿富汗將展開新一章，美國會暫停駐喀布爾大使館運作，將成立新工作小組。美國拜登政府匆忙撤軍被指為不光彩，也備受國內外抨擊，仍有數以千計的阿富汗人擔心塔利班的苛政想離開，惟空中「逃亡路線」已封鎖下，他們只好轉往巴基斯坦接壤邊境，巴方稱擔心無法應付大量難民。