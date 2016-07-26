塔利班攻勢猛烈 總統求助軍閥 號召平民抵抗

塔利班在阿富汗的攻勢持續，自外國駐兵陸續撤走後，至今已攻佔最少6個省會，包括周一攻佔的北部薩曼甘省(Samangan)首府艾巴克(Aybak)。阿富汗政府軍節節敗退，總統加尼(Ashraf Ghani)發言人指塔利班無意談判，意圖以武力奪權，透露加尼已與地區軍閥及政界人士會面，尋求地區軍閥支持，同時號召及武裝平民作戰。外媒指，加尼目前缺乏國際支持，孤立無援，只好求助於各個反塔利班地區武裝，冀聯手對抗塔利班。

美特使警告 國際不會承認塔利班政權

美國五角大樓發言人柯比(John Kirby)表示，美方深切關注阿富汗局勢，但重申阿富汗政府軍有能力抵抗塔利班，「這是他們的官兵、他們的省會及他們須守護的人民，完全關乎他們是否願意在此關鍵時刻展示領導能力。」

當地不少民眾在戰火下逃離家園，湧至首都喀布爾，美國阿富汗問題特使哈利勒扎德(Zalmay Khalilzad)周二在卡塔爾出席阿富汗和平國際會議，商討局勢，尋求迫使塔利班返回談判桌。他警告塔利班就算以武力在阿富汗奪權，國際亦不會承認政權。