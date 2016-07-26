塔利班訪俄稱保證不侵犯中亞國家 歡迎中國參與重建

美國總統拜登宣布，美國將於8月31日全數撤出阿富汗，結束在當地持續近20年的軍事行動。武裝組織塔利班加速在北部地區推進。同時派代表團到俄羅斯，塔利班表示，歡迎中國參與阿富汗重建發展，並保證不會侵犯中亞國家邊界。

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俄羅斯外交部引述塔利班代表，在與俄羅斯總統普京的阿富汗問題特使卡布洛夫會面時表示，塔利班保證不會侵犯中亞國家邊界，確保在阿富汗的外交人員安全；塔利班代表又表示，有興趣通過談判，實現可持續和平，同時考慮到所有族群的利益，以及在伊斯蘭規範和阿富汗傳統框架內尊重人權，包括婦女的權利。

塔利班：中國是友好國家 承諾保證中國人員安全

在俄羅斯訪問的塔利班發言人蘇海爾表示，中國是友好國家，歡迎中國參與到阿富汗的重建與發展工作，並承諾保證中國人員的安全；他強調，塔利班不會允許任何人利用阿富汗，對包括中國及美國在內的各國，發動攻擊。

中國有兩間中國石油天然氣集團在2011年，於阿富汗獲得3個油田開採權，為期25年，並獲得洛加爾省一處銅礦的開採權。