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塔利班開槍放催淚彈驅女示威者
2 小時前
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阿富汗局勢塔利班示威
塔利班開槍放催淚彈驅女示威者
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示威者舉起標語，指女性也有權自由表達。(路透社)
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塗鴉畫家兼喀布爾大學教授哈桑尼(左圖)近日發表的畫作表達了女性的絕望，稱「或許因為我們的願望從黑色的花盆長出」。(互聯網)
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有婦女在示威中頭部受傷流血。(互聯網)

阿富汗有女性上周六連續第二天在首都喀布爾示威，要求獲與男性同等權利，並可加入政府內閣，第三大城市赫拉特亦有婦女上街。在喀布爾，示威者先前往國防部獻花圈，悼念因對抗塔利班而死的士兵，並舉起應讓女性進入內閣，以及男女擁有平等權利等標語，打算遊行到總統府時，持槍的塔利班特種部隊突走向群眾，向天開槍警告，示威者爭相走避。目擊者稱，塔利班部隊也施放催淚彈和用胡椒噴霧，網上片段可見有女示威者吸入催淚煙咳嗽，另有人遭塔利班分子用槍枝打頭流血。
 

塔利班預料快將宣布新政府組成和官員名單，日前有報道指將有女性擔任官職，但不會是內閣官員。塔利班奪權後初期也承諾在符合伊斯蘭法規下，給予女性權利，惟當地二十多歲的女性對塔利班的承諾抱懷疑。20歲示威者Maryam Naiby稱，「我們在這裡爭取阿富汗的人權。我愛我的國家，我將常到這裡示威。」報道指當示威者的叫喊聲愈來愈大時，數名塔利班官員走到人群中，問她們想說甚麼。一名24歲大學向他們說，伊斯蘭教先知穆罕默德給予女性權利，她們也想要她們的權利。


女版Banksy失聯 惹外界擔心
塔利班曾在96至01年以伊斯蘭原教旨主義的嚴苛法規管治阿富汗，女性地位低微，不可上班上學，外出須由男性監護人陪同，並要戴頭巾穿袍罩，全身甚至連頭髮和面臉都要遮蓋。女性犯輕微罪行，也動輒受罰和鞭打。有女記者稱，「25年前，塔利班來到時，他們阻止我上學……我努力讀書和工作25年，為了我們的未來，不容事件重演。」另外，不時為女性發聲、有阿富汗Banksy之稱的街頭塗鴉女畫家哈桑尼(Shamsia Hassani)失聯近一周，外界擔心其安危。哈桑尼作品曾批評塔利班殘暴，近日以塔利班奪權為題，表達女性面對的恐懼、絕望和暴力壓制。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/塔利班開槍放催淚彈驅女示威者-283420
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