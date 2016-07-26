塔利班｜塔利班開入喀布爾 迫移交權力 阿富汗總統出走 (更新)

23:10 更新︰塔利班以防止搶掠為止，下令開入喀布爾市內；總統出走。

21:46 更新︰布林肯為美軍撤走辯護

20:03 更新︰塔利班發言人稱冀「數天內」達成權力和平移交。

19:54 更新︰消息稱美方要求塔利班，在美國僑民撤走前，不要進入喀布爾市內，並稱除非撤僑行動受阻，美軍將不會改變策略。

19:00 更新︰消息稱阿富汗當局建議設立由前內政部長賈拉利(Ali Ahmad Jalali)領導的過渡政府，處理權力交接，暫未知塔利班會否接納。

18:00 更新︰塔利班二號人物巴拉達爾(Mullah Abdul Ghani Baradar)將抵達喀布爾。

17:37 更新︰臨時內政部長米爾扎克瓦爾稱將會和平「過渡」，喀布爾不會受襲。

阿富汗即將「淪陷」，全國唯一未被塔利班攻陷的首都喀布爾，料將失守，據報塔利班周日正「全方位」(from all sides)進入喀布爾市郊，並包圍該市。塔利班以警員離開崗位，要防止搶掠為由，下令成員進入喀布爾。消息稱阿富汗總統加尼已出走，另有逾40人在塔利班進入喀布爾市郊時受傷。

較早時，據報塔利班二號人物巴拉達爾(Mullah Abdul Ghani Baradar)將抵達喀布爾，而塔利班談判代表已在總統府「勸降」，與當局商討權力交接。消息稱，阿富汗當局建議設立由前內政部長賈拉利(Ali Ahmad Jalali)領導的過渡政府，處理權力交接，暫未知塔利班會否接納。

塔利班要求「數天內」交出權力

塔利班發言人表示，期望在未來數天內(next few days)達成和平權力交接，並稱「我們向人民，尤其是喀布爾民眾，保證其財產及性命安全」，並稱會保護女性權益及傳媒與外交人員的自由，「我們的領袖已指示部隊留在喀布爾閘外，不要進入市內」。

塔利班較早前稱正「等待喀布爾和平交接」，並說該組織在佔領過程中不欲造成傷亡，但亦拒絕宣布停火。塔利班周日進攻阿富汗第五大城市賈拉拉巴德時，政府軍不戰而降，未見衝突，其早前佔領當地多個城市時，亦如入無人之境。

阿國臨時內政部長米爾扎克瓦爾(Abdul Satar Mirzakwal)較早時表示，「過渡」將會和平地發生，政府軍會確保喀布爾安全，該市不會受襲擊。

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塔利班兵臨城下，喀布爾街道大塞車，民眾爭相前往機場離境，或回家避難。有居民表示︰「有人索性棄車，步行前往機場」，另有人說︰「大家都趕返家中，擔心市內爆發戰事」。有當地官員指，全國所有邊境要道已被塔利班控制，喀布爾機場是唯一可以離境的地點。

有美國官員稱，美方已先後增兵共5,000人，協助以直升機接載身處阿克巴汗區(Wazir Akbar Khan)的外交人員，到喀布爾機場撤走。CNN引述消息稱，美方要求塔利班在美國僑民撤走之前，不要進入喀布爾市內，另有消息稱，除非美方撤僑行動受阻，否則美方在當地的「軍事策略」將不會改變。英國、加拿大、德國及意大利等亦正在撤僑。

美國國務卿布林肯接受CNN訪問時，否認美方曾向塔利班提出上述要求，但稱有告訴塔利班，若干預美方人員撤走，美方將有迅速及果斷回應。他為美軍撤走辯護，稱指望美軍一直留在當地以維持局勢是錯誤的，但承認塔利班的攻勢較美方預期快。