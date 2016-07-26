阿富汗局勢｜塔利班佔據總統府 聲稱戰爭已經結束

阿富汗塔利班進入首都喀布爾，並佔據總統府，宣布戰爭已經結束，各國則加緊撤僑。

半島電視台播放塔利班成員進入阿富汗總統府的片段，又引述塔利班發言人表示，阿富汗的戰爭已經結束，統治及政權形式很快會明朗化，塔利班保證為公民及外交使團提供安全保障，準備與所有阿富汗人對話，保證他們得到必要保護。發言人又說，塔利班每步行動都採取負責任態度，確保與所有人和平共處，準備透過對話來解決國際社會的關切，不認為外國軍隊會再次重複在阿富汗的失敗經歷。

塔利班控制全國最大巴格拉姆空軍基地

塔利班控制喀布爾以北、全國最大的巴格拉姆空軍基地，釋放基地的監獄約5,000名包括塔利班成員及伊斯蘭國武裝分子。阿富汗前總統加尼透過社交網站證實已經離開阿富汗，指這樣做是為了避免流血衝突，但未有交代前往哪個國家，有報道指他經烏茲別克前往塔吉克。

至於各國加快從阿富汗撤僑行動，美國指，駐阿富汗使館人員已經遷往喀布爾國際機場，其後指機場遭到攻擊，宣布使館暫停運作，促請在當地的國民在安全地方躲避，不要前往機場。美國已增兵至6,000人協助撤僑，國務卿布林肯警告塔利班不要干涉，否則會果斷迅速地回應，又重申美軍撤出符合美國利益。

英國首相約翰遜呼籲切勿承認塔利班為阿富汗合法政權。約翰遜表示，不希望任何國家雙邊承認塔利班，希望所有持相同觀點者盡量統一立場，好讓各國能竭力阻止阿富汗重新成為滋生恐怖主義的溫床。

逾60國促塔利班准民眾離開阿富汗

美國國務院表示，包括美、英、法、德、澳洲、日本、南韓在內的超過60個國家發表聯合聲明，指出必須允許想離開阿富汗的阿富汗人和各國公民離開，並必須保持機場與邊境開放。 聲明又指，阿富汗的當權者有責任保護當地民眾的性命與財產，並立即恢復當地的保安與秩序，強調阿富汗人民應該生活在安全、有保障和有尊嚴的環境中，國際社會隨時準備為他們提供協助。

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