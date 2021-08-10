塔利班｜塔利班據報拒談判 白宮：繼續撤軍時間表

阿富汗武裝組織塔利班自美國軍隊5月1日開始撤離阿富汗以來，至今已宣布攻佔了共34個省會城市中的9個省會控制權，佔據全國6成5土地。巴基斯坦總理伊姆蘭汗透露，塔利班領導層拒絕與阿富汗總統加尼領導的政府談判。

伊姆蘭汗指出，3至4個月前曾經向到訪的阿富汗塔利班領袖游說，但對方表示只要阿富汗總統加尼在位也不會參與談判，相信阿富汗現階段難以達成政治協議。伊姆蘭汗不排除阿富汗政府試圖令美國相信，有必要重返阿富汗。

一般相信，阿富汗塔利班高層認為加尼領導的政府是美國傀儡，阿富汗塔利班同阿富汗政府去年9月展開談判，但幾乎無進展。

為應對塔利班對北部省份的攻勢，阿富汗總統加尼星期三趕赴北部巴爾赫省首府馬扎里沙里夫市，並主持安全會議，討論協調政府軍和地方武裝力量，共同抵抗塔利班。阿富汗國防部同日宣布，加尼任命阿里扎伊為新政府軍參謀長。

美國據報進一步縮減駐喀布爾大使館人員

美國白宮表示，雖然塔利班取得軍事勝利，但美國會繼續執行軍隊撤離阿富汗的時間表。

美國有線新聞網絡(CNN)引述兩名知情人士透露，隨塔利班繼續於阿富汗取得進展，美國國務院官員正在積極討論進一步縮減美國駐喀布爾大使館的人員數量。

報道指，美國目前已經完成95%以上的撤軍任務，塔利班攻勢取得的進展比許多美國官員預期的要快得多，形勢更加緊迫，美方官員已經不再將6個月作為阿富汗政府崩潰的可能時間表，他們現在相信這可能會更早發生。消息人士稱，目前美國國務院正在確定大使館的必要人員名單，可能未來幾天有明確決定。

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