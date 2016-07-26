塔利班｜奪美軍黑鷹直升機 阿富汗軍駕俄軍機變節

阿富汗政府軍兵敗如山倒，遭塔利班攻陷各大城鎮之餘，美國支援阿富汗軍隊的數以10億美元計軍事裝備也落入武裝分子手上，讓他們如虎添翼。社交網流傳片段可見，塔利班分子駕駛俄製米17直升機在名城坎大哈周邊飛行，甚至奪得美軍值600萬美元(約4,680萬港元)的黑鷹直升機。有報道指，阿富汗軍的機師駕著俄羅斯直升機投誠，而美軍黑鷹直升機似乎因欠缺零件不能運作。美軍過去投放數以十億計美元，給予阿富汗軍隊必須武器和軍備對抗塔利班，隨著阿富汗部隊潰不成軍，美國的軍事支援也付諸東流。

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女區長拒投降

數以萬計的阿富汗人擔心塔利班的殘酷管治重臨紛紛逃離家園，尤其是女性；塔利班過往以嚴苛的伊斯蘭教法規管治阿富汗，禁止女性上班或上學，沒有男性親屬陪伴下不可外出。Salima Mazar是國內少數女性地區首長，管治鄰近北部城市馬扎里沙里夫一個3.6萬人口地區，她說絕不考慮投降，「在塔利班控制的省份，再沒有女性在街上，在城市裡也一樣，她們被囚禁在家裡」。