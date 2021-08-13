塔利班｜美國派3000兵到喀布爾機場撤走外交人員

阿富汗塔利班勢如破竹，繼續攻佔多個主要省會城市，至今已奪取全國約三分一省會。美、英、德國等都呼籲留在當地國民盡快離開，美國更派出3,000名軍人到阿富汗首都喀布爾的國際機場，協助美國大使館職員離開。

塔利班攻佔的第10個重鎮是距離首都喀布爾百多公里的加茲尼，塔利班全面進駐政府建築物，政府軍僅僅守住市外兩個基地。加茲尼位於一條連接喀布爾與南部省分的主要幹道旁，將有利塔利班調動兵力，及有助截斷政府軍重要補給線。

據報加茲尼省長向塔利班交出據點，換取對方放行。阿富汗內政部指責他不戰而降，周四將他拘捕。

阿富汗的目擊者指，塔利班星期四繼攻佔中部加茲尼省省會加茲尼市後，又取得全國第三大城巿，赫拉特省省會赫拉特巿的控制權，佔領所有政府設施，釋放監獄囚犯，地方政府領袖及部分政府官員已逃亡，政府軍未有發動任何攻擊。

據報美國考慮將大使館遷至機場

鑑於阿富汗情況急轉直下，丹麥撤走數十名當地大使館員工；法國暫停驅逐阿富汗移民；德國外長揚言若阿富汗全國落入塔利班控制，就會停止對阿富汗的經濟援助。

外界估計，阿富汗塔利班已推進至距離喀布爾約150公里。

另有報道指，美方正考慮將大使館遷到喀布爾機場，以便必要時盡快撤離使館人員，華府亦正設法取得塔利班保證，一旦攻入喀布爾不會攻擊美國駐當地大使館。

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