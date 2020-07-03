墨魚叻過人 研究：情景記憶無因年老退化

有研究發現，墨魚的「情景記憶 」(Episodic memory) 不受年齡增長而退化，甚至記住，直到牠們生命的最後幾天。

情景記憶是與過去具體發生的時間、地點及事件的記憶，人類的會隨年齡而衰退，但英國劍橋大學、美國麻省Woods Hole海洋生物實驗室與法國卡昂—諾曼第大學的團隊研究卻發現，墨魚的情景記憶不會因年齡增長而惡化。

研究將24條墨魚分成兩組進行記憶測試，一半是未完全成年、10至12個月大，另一半則是相當於人類90多歲、22至24個月大。研究人員先在魚缸中用兩種標記，墨魚首先會被訓練接近水缸中的標記，然後在標記位置放置墨魚愛吃的大蝦和草蝦，大蝦會每小時投放1次，墨魚更喜歡的草蝦每3小時才投放1次，每天重複持續 4 個星期，為了確保牠們不僅僅是學習了一種模式，兩個標記位置每日都不同，所有墨魚都要觀察每個標記上最先出現的食物，以此來確定在隨後每個時段在哪個位置可食到自己較喜歡的食物。

結果發現，兩組墨魚尋找食物的成功率接近，而且年長墨魚比年輕墨魚表現更好，證明墨魚的記憶力不會因年長而衰退。隊認為，這種記憶能力可能有助於野生墨魚記住曾交配過的地方、時間與對象，盡可能將自己的基因更廣泛傳播開去。研究周三(18日)刊於科學期刊《皇家學會報告B》(Proceedings of the Royal Society B)。

墨魚大腦結構與人類不同

不過，墨魚的大腦結構與人類截然不同，人類隨著年齡增長，負責記憶的大腦海馬體 (hippocampus)將退化導致情景記憶會模糊。墨魚腦則無海馬體，其學習和記憶與垂直葉(vertical lobe)有關，但垂直葉直至生命最後的兩、三天才會退化，這解釋到為何墨魚的情景記憶不受年齡影響。