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壓力爆煲｜醫專倡關注身心健康 醫專倡關注身心健康
3 小時前
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醫生壓力抑鬱香港醫學專科學院醫療事故海外醫生工時
壓力爆煲｜醫專倡關注身心健康 醫專倡關注身心健康

醫生工作壓力和工時長一直備受關注，香港醫學專科學院前年上半年訪問514人，包括近10年畢業的年輕院士和正接受培訓的學員，每周平均工時達53.5小時。結果顯示，72.6%人出現過度勞累，當中70.6%指與工作相關、55.4%表示與病人有關，調查亦發現有21%受訪者出現抑鬱，少數更有自殺傾向。

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關日康(右一)稱，工時長或是醫生勞累成因之一；中為梁嘉傑、左二為梁永昌。(蘇文傑攝)

領導研究團隊的醫專年青院士分會前主席關日康稱，本港年輕醫生過勞情況較新加坡、加拿大等同類研究結果為高，年輕醫生抑鬱比率亦較一般港人高，但指或與偏差統計有關。

醫專主席梁嘉傑認為，情況需要正視和重視，涉及醫療架構、工時長等問題，認為壓力與過度勞累會影響職場表現和病人安全。不過，他認為這不能單靠改善工時就能解決，疲勞亦不能與醫療事故掛鈎。

醫專發起《身心健康約章》，鼓勵醫護注重及關心彼此身心健康。名譽秘書梁永昌指，不少醫生「能醫不自醫」，促有需要的醫生應尋求協助，又稱醫專將舉辦活動，讓醫生培養工作以外的興趣。

盼與政府再商海外醫生來港

此外，醫專早前促請政府撤回進一步放寬海外醫生可來港執業的修訂，梁嘉傑指暫未收到食物及衛生局的回覆，「它的回覆，我也是從你們(傳媒)的筆下知道」，又重申希望可與政府再作商討。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/壓力爆煲｜醫專倡關注身心健康-醫專倡關注身心健康-287503
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