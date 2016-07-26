蘋果日報停刊｜《蘋果》管理層證實明日出版最後一份實體報紙

【16:05 更新】《蘋果日報》證實，管理層根據壹傳媒董事局的公布，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，明日 (24日)出版的將是最後一份實體報紙，網站將於午夜後停止更新。

《蘋果日報》表示，員工離職安排、訂戶善後詳情將由壹傳媒稍後公布，感謝讀者、訂戶、廣告客戶及香港人26年來的支持，「在此別過，珍重」。

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【15:44 更新】消息指，《蘋果日報》明日將出版最後一期印刷版。

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【15:21 更新】壹傳媒今日宣布，由於香港當前的情況，《蘋果日報》印刷版不遲於本周六 (26日)最後一期結束，而電子版亦不遲於本周六晚上11時59分停用。壹傳媒表示，感覺讀者忠實支持，並感謝旗下記者、員工及廣告商在過去26年的信任。

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《蘋果日報》5名高層上周被警方以《國安法》拘捕，3間相關公司約1,800萬資產被保安局凍結。警方今日再於將軍澳拘捕一名55歲男子，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，據悉為《蘋果日報》中國組主筆楊清奇，筆名「李平」。

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同屬壹傳媒旗下的《壹週刊》社長黃麗裳，今早於網上向讀者發公開信，宣布將結束營運，她指編輯部相信大時代下已經到臨終點前，感激讀者的支持。

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