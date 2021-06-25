夏日新猷 海洋公園新設施「探索號R」揭幕 成人季票760元9月底前無限次入場

海洋公園「探索號R」新科技體驗館今日揭幕，為小朋友帶來全新多媒體互動體驗，透過相關技術寓學習於娛樂，由即日起每名家長門票加付額外加120元即可帶一名小朋友入場體驗。公園迎合季節性定價策略，再推出港人優惠，當中一張760元成人門票在9月底前無限次數入場。商務及經濟發展局長邱騰華，指新設施符合加強公園教育和保育重生方案的方向，並期望管理層延任，以及修例擴大公園營運範圍草案獲通過後，公園可循正面發展。



「探索號R」新展館，目標讓3至9歲小朋友透過互動虛擬遊戲學習，先有3D技術為他們作全身掃描，製作分身，再憑各類部件玩具，拼砌出專屬AI超級動物，讓他們以自己的分身帶同自己設計的「動物」，一同「走入」虛擬世界，了解動物身體不同部位如何幫助在自然環境中生存。除了新硬件，亦有工作坊配合，例如以2至5歲小朋友為對象「小小隱身轉家」及「大自然忍者」親子工作坊，引導小朋友了解動物保護色的作用。新設施須額外付費及預約。

暑假將至，香港與其他地方暫未通關，主題公園讓小朋友放電是一個不錯選擇。公園推出港人優惠「開SUM夏日入場證」，成人票760元、小童415元，全日制學生605元，可不限入園次數、不設「除外」日子，入場證即日發售，由購買日起有效期至9月30日。一次過買3張或以上更額外九折優惠。另有單次入場夏日優惠套票，優惠價成人360元、小童195元，現時分別為448元及224元(目前公園提供九折優惠)。兩項票價優惠均包括各項零售餐飲現金券等。



邱騰華：落實重生方案望正面發展

邱騰華昨出席活動時表示，公園已有新定位，正爭取立法會支持修例擴大公園營運範圍。就上周公園延長董事局主席劉鳴煒等管理層人事安排，他指過去兩年，管理層花心力為公園重新定位，他們留任有助貫徹落實方案。由政府借調出任公園行政總裁黃智祖補充，下園區將免費開放，打造為餐飲、娛樂及消遣區域，目標一年內完成徵集合作伙伴發展意向書及招標工作，落實新營運模式則視乎夥伴改變設施幅度，屆時部分設施及展館或有去留，但稱有「彈性」，例如熊貓館將會保留。對黃智祖僅留任至新行政總裁上任，公園副主席龐建貽則表示，招聘工作正如火如荼，將盡快公布結果。