外交風波｜尼日利亞外交官遭壓頸痛叫 印尼為移民局人員粗暴行為道歉 (有片)

尼日利亞一名外交官員日前在印尼遭到移民局人員暴力對待，引發兩國外交風波。事主是尼日利亞領事館官員易卜拉欣(Abdulrahman Ibrahim)，他上周六在印尼首都雅加達街頭被移民局人員拘捕，網上片段可見他在汽車內遭數名男子壓制，其中一人將其頭部推向椅背並大力壓住他的側臉和耳朵，易卜拉欣表情痛苦大叫，高呼「我的頸、我不能呼吸」，雖然他多次大喊「我的頸，我的頸」，但壓著他的男子並沒有理會。印尼外交部在事件持續發酵後，今日終於為尼日利亞外交人員遭粗暴對待道歉。

片段傳開後在尼日利亞引起公憤，指今次事件反映其他國家如何侮辱尼日利亞人，部分人要求印尼政府全面解釋。尼國外交部之前已去信印尼抗議，指易卜拉欣遭粗暴對待違反國際法和維也納公約。尼國外交部周一也就事件傳召印尼駐當地大使，並指對方代表印尼政府道歉，印尼移民局人員也有向尼日利亞駐印尼大使道歉。尼日利亞駐印尼大使已被召回國交待事件。

印尼外交部稱，自事件發生後，已多次接觸尼國官員，並稱對事件感遺憾，又指這是個別事件，已由監管移民部門的法律及人權部展開調查。