外傭下周可來港 檢疫酒店僅一家 羅致光︰循序漸進

印尼或菲律賓完成疫苗接種的外籍家庭傭工下周一(30日)起可來港工作，除須持有效文件外，抵港後須於指定檢疫設施強制檢疫。但指定檢疫酒店暫只有提供409間房的荃灣絲麗酒店，僱傭公會指800元一晚房價太高，21晚房間要近1.7萬元，對僱主造成財政壓力，並指需要至少1,000個酒店房間，才能應付本港的外傭需求。



特區政府與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，兩地的外傭若已完成接種疫苗，下周一起可來港工作，但須持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄、入境處發出的有效外傭工作簽證和預定起飛時間前72小時內採樣的核酸檢測陰性結果證明，以及不少於21日的指定酒店預訂確認書。政府提醒僱主，在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票，以免外傭來港後未能入住指定檢疫酒店。



料檢疫酒店數日內爆滿

目前只有荃灣絲麗酒店作外傭檢疫酒店，提供409間房，每晚800元，僱主及中介公司今日起可透過電郵聯絡酒店預訂。勞福局長羅致光稱，明白外傭停止來港，對不少家庭造成照顧壓力，同時政府需要考慮外防輸入需要，現時放寬措施，是平衡兩方後制定。現有外傭檢疫酒店，提供409間房，以每人檢疫21日計，每日可來港外傭不足20人。由於在本港接種疫苗後回國，符合早前入境要求的外傭已達110人，相信檢疫房間在數日內爆滿，政府會按需求有序物色其他酒店，或以其他途徑安排有接種疫苗證明的外傭來港。



公會憂房間太少難解決外傭短缺

香港僱傭公會主席陳東風指，菲律賓和印尼約有6,000名傭工準備來港，但檢疫房間嚴重不足，不能解決外傭短缺問題。他批評當局只安排一間指定檢疫酒店，造成疑似壟斷，每晚房價高達800元，較之前檢疫酒店四、五百元一晚高；連計外傭檢測費用和機票費用，僱主安排外傭來港，最少要2.1萬元，令僱主有財政壓力。他又認為，訂房方式改為透過電郵聯絡酒店預訂房間而非公開在網上預訂，機制並不透明。他建議應提供至少1,000個酒店房間，才能應付真正需求，訂房安排亦應該公開公平。香港僱傭代理協會主席張結民建議當局使用竹篙灣檢疫設施，按情況增加每日來港外傭數目。