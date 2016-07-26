Am730
Am730
Am730
Am730
News
外傭來港｜專家倡按航班分層免交叉感染　檢疫應注意3件事
11 分前
#Hashtags
新型肺炎外籍傭工外傭檢疫酒店梁子超菲律賓印尼荃灣絲麗酒店新冠肺炎
外傭來港｜專家倡按航班分層免交叉感染　檢疫應注意3件事
news-images
葵涌的荃灣絲麗酒店是目前唯一外傭專用檢疫酒店。(資料圖片)

菲律賓或印尼外傭若已完成接種兩劑新冠疫苗，在持有認可「針紙」和葵涌指定檢疫酒店荃灣絲麗酒店的訂房確認書後，將可來港工作。呼吸系統科專科醫生梁子超接受本報查詢時，認為檢疫外傭在酒店內，最重要是減少開門時間、避免多間房同時開門及縮短在走廊逗留的時間，而酒店也應只安排乘搭同一航班的外傭，到同一層的房間檢疫。

本港不時有入境旅客在檢疫酒店內，被相鄰房間的患者傳染，早前酒店已在走廊增設空氣清洗機和過濾裝置。梁子超認為，若縮短開門時間和避免多房同時開門，就能減少病毒由房間傳到走廊，再抽進其他房間的機會。他又稱，即使戴着口罩亦會排放帶病毒，造成空氣傳播，故應盡量縮短在走廊逗留的時間。

第19日染疫易流入社區

梁子超又提到，一般感染Delta變種病毒的患者，大多都是在出發前14日感染或在航班上交叉感染，故認為酒店不應該把多於一個航班的乘客，安排到同一樓層的房間檢疫。他舉例稱，若有外傭在完成19日的檢測採樣後，被剛到埗的外傭傳染，病毒便有機會隨完成檢疫的外傭帶進社區，「到時檢疫幾多日都冇用」。他形容，檢疫期間要「有效隔離」，否則整個檢疫安排就會失效。至於因外傭確診而丟空的房間，梁子超建議應直接留空數日，既能方便酒店進行消毒工作，病毒在室溫存在一段時間也會自然消失，「好過插第二班機乘客入嚟，感染更多人。」

相關新聞：

新冠肺炎｜增7宗確診全打齊兩針　石澳女住戶復陽染變種

news-images
梁子超倡檢疫酒店應避免把不同航班的外傭，放在同一樓層的房間檢疫。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/外傭來港｜專家倡按航班分層免交叉感染　外傭應避免做3件事-282346
#Hashtags
新型肺炎外籍傭工外傭檢疫酒店梁子超菲律賓印尼荃灣絲麗酒店新冠肺炎

阿富汗局勢｜獲英軍助攀過倒刺鐵絲 阿富汗翻譯員與妻兒搭上尾班機

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
阿富汗局勢｜獲英軍助攀過倒刺鐵絲 阿富汗翻譯員與妻兒搭上尾班機
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多