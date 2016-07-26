外傭來港｜專家倡按航班分層免交叉感染 檢疫應注意3件事

菲律賓或印尼外傭若已完成接種兩劑新冠疫苗，在持有認可「針紙」和葵涌指定檢疫酒店荃灣絲麗酒店的訂房確認書後，將可來港工作。呼吸系統科專科醫生梁子超接受本報查詢時，認為檢疫外傭在酒店內，最重要是減少開門時間、避免多間房同時開門及縮短在走廊逗留的時間，而酒店也應只安排乘搭同一航班的外傭，到同一層的房間檢疫。

本港不時有入境旅客在檢疫酒店內，被相鄰房間的患者傳染，早前酒店已在走廊增設空氣清洗機和過濾裝置。梁子超認為，若縮短開門時間和避免多房同時開門，就能減少病毒由房間傳到走廊，再抽進其他房間的機會。他又稱，即使戴着口罩亦會排放帶病毒，造成空氣傳播，故應盡量縮短在走廊逗留的時間。

第19日染疫易流入社區

梁子超又提到，一般感染Delta變種病毒的患者，大多都是在出發前14日感染或在航班上交叉感染，故認為酒店不應該把多於一個航班的乘客，安排到同一樓層的房間檢疫。他舉例稱，若有外傭在完成19日的檢測採樣後，被剛到埗的外傭傳染，病毒便有機會隨完成檢疫的外傭帶進社區，「到時檢疫幾多日都冇用」。他形容，檢疫期間要「有效隔離」，否則整個檢疫安排就會失效。至於因外傭確診而丟空的房間，梁子超建議應直接留空數日，既能方便酒店進行消毒工作，病毒在室溫存在一段時間也會自然消失，「好過插第二班機乘客入嚟，感染更多人。」

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