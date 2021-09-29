外傭最低工資維持每月4630元 膳食津貼加52元

政府宣布，本港外籍家庭傭工(外傭)的「規定最低工資」維持在每月4,630元，惟膳食津貼將由現時每月不少於1,121元，增加52元至不少於1,173元，而新的膳食津貼水平將於明日起簽訂的所有外傭合約時生效。

現時根據聘用外傭合約，僱主必須為外傭提供免費膳食，絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替，政府決定該膳食津貼增加52元至不少於1,173元。

政府解釋，會定期檢討外傭的「規定最低工資」，在今年的檢討，當局按既定的機制，仔細考慮了香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景，包括新冠疫情所帶來的影響，在考慮上述因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，決定作出有關薪金安排。

至於今日或之前按現時每月不少於1,121元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月28日(星期四)或之前送抵入境事務處處理。政府指，有關安排可讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。

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