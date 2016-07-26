外傭檢疫｜下周一起重新開放竹篙灣中心預約 每日50名額不變

供外傭檢疫的竹篙灣中心早前被轟預約安排混亂，政府上周初關閉系統作出檢視。勞工處今日公布，下周一(10月4日)起將重新開放竹篙灣檢疫中心預約系統，並會每周一次過開放一星期的房間數目，但每日接收最多50名外傭入住的安排維持不變。

預約系統的原本安排為每天開放50個檢疫房間，惟遭外傭中介批評每早「搶房」非常勞心。勞福局長羅致光早前稱，明白有關壓力非常龐大，「想像自己係佢哋都發惡夢」，因此已立即煞停安排作出檢視。

預約系統經「檢視」後，會改為毎周一次過開放一星期的房間數目，即350個名額。勞工處提醒，僱主及職業介紹所可從下周一上午9時開始，經由勞工處外傭專題網站的預約系統申請預訂房間，系統會顯示由10月22日至28日可供預約的房間。其後每周一上午9時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間，例如在10月11日可預訂10月29日至11月4日的房間，如此類推。

下月底提供額外200房間

不過，檢疫中心每日接收最多50名外傭入住的安排維持不變。勞工處補充，政府在考慮全球疫情後，將檢視是否有需要增加指定檢疫設施的數目。另外，勞工處於10月22日起在檢疫中心提供額外200個單位，即合共1,000個單位供外傭檢疫。

上述安排適用於在A組高風險指明地區完成疫苗接種的外傭，包括孟加拉、巴西、印度、印度尼西亞、伊朗、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、泰國和阿聯酋。至於在香港完成疫苗接種的外傭，他們可在一般指定檢疫酒店或指定檢疫設施接受強制檢疫。

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