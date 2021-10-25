外傭檢疫｜中介倡按簽證日期分房 羅致光稱不可行

外傭來港工作需要到指定檢疫設施隔離，港府早前新增青衣華逸酒店供外傭檢疫，並於周一(25日)9時開放預約。香港僱傭公會主席陳東風批評，當日預訂情況混亂，難以進入網站，更有人無法預訂連續21日的房間，建議當局以外傭簽證的簽發日期分配房間。勞工及福利局長羅致光則指，當局有考慮相關方案，認為做法不可行，但拒絕解釋箇中原因。

陳東風：無法連續預約21日

陳東風今日(27日)早上於港台節目大吐苦水，分享當日準時進入預約網站，但頁面顯示網站有問題，當順利進入網站後，系統顯示部分日子已「打交叉」不能預訂，導致不能連續預約21日的房間，他質疑系統為何會容許預訂預訂不足21天日數。他提到，當日已向酒店作岀查詢，惟截至昨晚都沒有回覆。

陳東風認為，酒店及勞工處都需要向公眾交代事件，並重申業界已多番建議改以外傭工作簽證的簽發日期先後分發房間，「一定冇花冇假」，毋須再「鬥快」搶房。

羅致光拒談不可行原因

勞福局長羅致光下午出席立法會後主動談及外傭檢疫安排，重申現階段不宜增加每日來港外傭數目。被問到會否採納業界的建議，羅致光稱當局已考慮抽籤或按簽證分房的方案，認為有關安排只會令程序更複雜、更冗長，反而令成功來港的外傭數目減少，但拒絕透露箇中原因，「唔詳細解釋喇」。

羅致光提到，未來三個月供外傭檢疫的房間大致飽和，但相信有部分人會臨時取消預約，或因其他理由無法登機來港，屆時或會釋放部分房間，當局日後會盡量提供相關資料。他指，本月抵港外傭確診率為2.1%，較9月的3%下跌，但仍高於其他地區抵港、已打齊針旅客的0.59%。

羅致光指，本月平均每日有51名外傭來港，而10月16日至今每日更有69名，接近港府禁止外傭來港前的數字。他重申，當局必須小心處理外傭抵港數量，避免觸發熔斷機制。

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