外傭檢疫｜中介冀增毎次開放預約額：酒店都係咁訂啦

供外傭檢疫的竹篙灣中心早前關閉預約系統作出檢視，勞工處昨宣布將在下周一(10月3日)重新開放，改為毎周一次過開放一星期的房間預約額。香港僱傭代理協會主席張結民期望，預約額可增至三個星期或一個月，更方便業界與僱主安排預約。對於勞福局長羅致光昨稱一次過開放太多預約額，在行政安排上有困難，張結民表示質疑，「酒店都係咁訂啦」。

張結民於港台節目稱，當局增加200個房間，可稍為舒緩外傭供應緊張，但目前有近7,000名外傭等候來港，房間數目遠不足夠。他預計，下周一開放預約350間房，不足10分鐘便會被搶清。

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