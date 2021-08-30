外傭檢疫｜李家超稱竹篙灣籌備工作進展良好 本周將公布具體安排

行政長官林鄭月娥今日(7日)宣布，可供外傭檢疫的800個竹篙灣單位將於本月20日起供使用，初步預算每天收費近500元，開放前一周可供預約。政務司長李家超下午到現場視察，指目前籌備工作進展良好，強調政府必須確保「外防輸入」的政策，政府必須確保「外防輸入」的政策，有關具體安排將於本周稍後公布。

政務司司長辦公室表示，李家超在勞福局長羅致光、食衞局長陳肇始、勞工處長孫玉菡及民安隊處長羅仁禮陪同下，到檢疫中心視察籌備工作。當局指各部門現正加緊準備場地和人手調配、開發電腦預約系統和付款安排，以及制訂保安、清潔、運輸、檢測、膳食、物資採購等各項營運細節，目前籌備工作進展良好。

全港提供約1,200個外傭檢疫單位

政府目標在9月20日開放使用檢疫中心第一期及第二期共800個單位，並預計於開放前約一星期啓用電腦預約系統。有關具體安排將於本周稍後公布。

連同早前參與的檢疫酒店提供的409個房間，全港將提供約1,200個單位予從不同國家抵港的外傭進行強制檢疫。持有由印度、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓或泰國相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的外傭，須入住指定檢疫設施。

李家超表示，在外等候來港的外傭很多，但政府必須確保「外防輸入」的政策，在風險可控的情況下，逐步有序地讓外傭來港，協助僱主照顧家人。