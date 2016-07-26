外傭檢疫｜沙田萬怡酒店下月8日起作檢疫用途 供500間房每晚650元 (附預約連結)

勞工處宣布，由12月8日起增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間，讓來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途，有需要人士可於下周一(15日)上午9時30分起在沙田萬怡酒店的網上預約系統預訂房間，每房每晚收費650元，當中包括3餐膳食及所有費用，而酒店亦會因應整體訂房情況，調整每日可供預訂房間的數目。

在預約程序方面，沙田萬怡酒店收到預約後，會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續。酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

荃灣絲麗酒店下月起作其他檢疫用途

勞工處亦表示，荃灣絲麗酒店將由12月1日起留作其他檢疫用途，而沙田萬怡酒店提供的檢疫房間數目將較荃灣絲麗酒店多。

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