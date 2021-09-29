外傭檢疫｜竹篙灣中心重開預約實測 350間房不足10分鐘搶清

供外傭檢疫的竹篙灣檢疫中心今日(4日)重開預約系統，開放本月22日至28日的房間，共350間房。記者今早測試搶房實況，發現網站人流過多，需要先排隊輪候進入頁面，惟輪候完畢後房間已被搶清，過程不足10分鐘。

竹篙灣檢疫中心預約系統今早9時正式開放，記者於5分鐘前進入勞工處專設網站，頁面顯示倒數開放時間，直至踏入9時正隨即「塞車」，被轉介至輪候頁面，顯示「目前你在排隊中。系統運作正常，請耐心等候」，並顯示預約等候時間為11分鐘。

直至9時08分，記者已成功「躋身」頭位，並轉至預約頁面，但「開始預約」的選項已變為灰色，無法選取，代表已不能預約，整個過程不足10分鐘。

中介：只成功搶得兩房

香港僱傭代理協會主席張結民表示，其公司安排25名職員今早搶房，最終只成功預約兩間。他說，職員發現系統開放6分鐘，全數房間已被搶清。

竹篙灣檢疫中心上月開放予外傭檢疫，但隨即被炮轟預約系統不周，開放名額太少令僱主和外傭中介難以預約。勞工處其後關閉系統進行檢視，今日重新開放預約。