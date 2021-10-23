外傭檢疫｜青衣華逸酒店首日預約 網站一度癱瘓多個日子無房

外傭檢疫設施供不應求，勞工處今日起新增青衣華逸酒店為外傭指定檢疫設施，提供共500個房間，每間房每晚收費650元，今早9時30分開始，酒店網上預約系統首日開放供預訂房間。然而，有傳媒發現，臨近預約時間，網站反應緩慢，更一度出現錯誤訊息，顯示「500 Internal Server Error」，其後就算成功進入網站，揀日子後亦無回應，留在等待畫面，直至10時網站運作才較暢順，不過到後來大部分都顯示「選取的日子沒有空房」。

中介：暫時只訂到一間房

有中介表示，今早已安排了30名同事負責「搶房」，暫時只訂到一間房，估計大多時段已爆滿，同事會繼續試下訂房間，認為今日再次反映了外傭來港需求龐大，房間數量遠遠不足。

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