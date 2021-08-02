外媒指中國自設採購國產化率目標 或違世貿及中美協議承諾

外電報道，中國政府私下發採購指引，要求國內使用的X光機和磁力共振掃描儀器等數百款儀器項目，必須有部分至百分百國產，指有關指引可能違反加入世貿和在中美貿易協議中的承諾。對此，中國財政部和工信部未有回應，而美國貿易代表署拒絕評論。

中國加入世貿曾承諾不發出這類內部文件

《路透社》引述美國消息人士指，有關指引由中國財政部及工信部5月中向醫院和企業等發出沒對外公開約70頁的文件，標題為「政府採購進口產品的審計指南」，當中涉及醫療和光學儀器、雷達系統、地震、地質和海事儀器等，必須有25%至百分百在國內製造，其中磁力共振掃描器要百分百國內製造，但磁力共振儀過去是美國公司主要出口產品之一，而中國加入世貿時曾承諾不會發出這類內部文件，亦在中美首階段貿易協議中承諾增購更多美國的磁力共振掃描器，因此指中方做法可能違反了兩者的承諾。

報道引述美中貿易委員會發言人表示，有聽説過這份文件，但無親眼見過副本，又指委員會成員在中國投標競爭時遇到新的困難，尤其是在檢測儀器和交通運輸等領域，敦促總統拜登政府盡快完成檢視美中貿易政策，並在10月與國家主席習近平會面期間，提出關切。

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