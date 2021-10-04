外媒﹕前中國公安公開虐待維吾爾人細節

西方一直指責中國侵犯新疆維吾爾人人權，但中國一直否認。外媒CNN發表報道，訪問了一名前中國公安講述他如何被派往新疆，虐待維吾爾人的經過，包括「老虎凳」、電擊生殖器以及讓其他囚犯強姦男維吾爾人。CNN指無法獨立確認其所言屬實，但其描述細節，與CNN訪問的受害人證詞契合；而中國政府早前曾指，新疆維吾爾人受害，完全是少數反華勢力炮製的徹頭徹尾的世紀謊言。

該篇報道以「部分僅是精神病患者：流亡的中國偵探揭示了對維吾爾人的酷刑」為題，稱該名爆料的中國前公安已經流亡歐洲，據他所講，自己在2014至2015年間三、四度派往新疆執行行動，期間中方一年內拘捕90萬維吾爾人，又指參與這類短期工作公安可獲額外收入，而他本人就在派往新疆期間，獲雙倍薪水及其他福利。

該前公安又透露，那被拘捕的人士會被指參與恐怖活動，儘管他本人也相信被拘留者全部都是無辜的普通人，而該「疑犯」認罪後，會被轉移到其他地方，例如監獄或再教育營。該前公安又指，他與其同僚「審問」維吾爾人時，採用許多殘酷的方法，包括用「老虎凳」等，他說參與這些工作，「有人將這些事情看做打份工，有人純粹是心理變態。」

對於新疆問題，中國外交部早前一再表示，涉疆問題是中國的內部事務，不容任何外部勢力幹涉，又指新疆「種族滅絕」的說法，「完全是少數反華勢力炮製的徹頭徹尾的世紀謊言」。

該名僅稱自己姓「蔣」的前公安表示，自己初次派往新疆時，是抱渴望的心情前往，並希望可以為國家打擊恐怖份子。而自己同時因為擔任了10年公安，亦想借機會爭取升遷。他表示，其上司向他說：「分離份子想分裂祖國，我們要將他們殺光。」

各省招募約15萬公安參與「支援新疆」

蔣向CNN提交了一份2015年北京發出的文件，呼籲各省加入打擊恐怖主義「傳達習近平總書記在聽取反恐報告時的重要批示和精神」。蔣表示，各省合共大約招募了約15萬公安協助名為「支援新疆」的計劃。蔣表示，有關職位還有額頭財政支援，他指自己得到的是原有薪金及福利的一倍。然而他指自己很快就退出有關工作。「我最初去到的時候感到非常驚訝，那裡到處都有安檢，很多餐廳和地方都關閉了，社會非常緊張。

蔣表示，在通宵的任務之中，他們獲得一份名單，列出所拘捕的人的名字，這是作為滿足官方對維吾爾人拘留配額的指示。他說：「一切都計劃好，它是有系統的。所有人都要達成目標。」他更表示，如果有人反抗，公安會用槍指着他們的頭說，反抗就會將他殺掉。蔣承認，自己在審訊時會擔當「壞警察」的角色，但他指自己已避免了最嚴重的暴力，不像他的同事一樣。他透露，有些酷刑非常缺人性，當中包括命令囚犯強姦新入營的男囚犯。