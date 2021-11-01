外賣員警署襲警罪成 官一度錯判監8個月超條例上限

一名foodpanda外賣員年初遇警方截查時，搜出銀包內有寫上反修例口號貼紙，其後他被指偷竊外賣袋遭到拘捕，該外賣員在天水圍警署內用頭襲撃警長，案件經審訊後，今日該外賣員在屯門裁判法院被裁定襲警罪成。裁判官施祖堯指案情嚴重，起初判囚8月，惟辯方隨後申請覆核，指《警隊條例》的襲警罪最高刑期只是6個月。施官最終改判4個月監禁，比最初判刑低一半。被告透露，將就定罪及刑期上訴。

被告趙康勝，21歲。裁判官施祖堯判刑時指，辯方主要爭議報稱受襲警長的證供，質疑警長因被告被截查時態度不合作，故欲以拘押懲誡他。但裁判官認為，警長已多次給予機會被告出示工作證明，但被告連最簡單的外賣 App 亦拒絕出示，更不斷要求警方拘捕他，認為如果被告願意出示工作證明，相信後續一連串事件不會發生，因此認為警長的行為無可詬病，亦有客觀證據支持。

辯方覆核改囚4月

裁判官又指，襲警屬嚴重罪行，判刑須具阻嚇性，而本案最嚴重之處在於被告在警署內犯案，毫無法紀，加上頭部屬重要部位，案情嚴重，遂以9個月監禁作量刑起點，基於被告情緒及精神狀態給予扣減，總刑期為8個月。

但散庭不久後，辯方發現發現《警隊條例》的襲警罪最高刑期只是6個月，遂要求法庭覆核刑期，裁判官覆核刑期時指，被告案底案底纍纍，不能奢求像初犯者般獲輕判，但進一步考慮辯方呈上的案例後，認為本案情節不算最嚴重，最終改囚4個月。