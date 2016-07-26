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外防輸入｜增兩確診帶變種 聖誕增千五檢疫房
54 分前
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新型肺炎檢疫酒店輸入個案變種病毒第三針疫苗接種新冠疫苗新冠肺炎
外防輸入｜增兩確診帶變種 聖誕增千五檢疫房
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第六輪指定檢疫酒店房間會增至約11,500萬間。(資料圖片)

聖誕和新年假期將至，政府宣布12月開始的第六輪指定檢疫酒店，會增加4間酒店至共40間，可提供約1.15萬間房，比現時的第五輪多1,500間房供應。另外，本港昨增兩宗新冠肺炎輸入確診，均帶有L452R變異病毒株，包括一名3歲女童。至於市民接種第三針新冠疫苗的事宜，當局指衛生署轄下科學委員會下周將開會討論，首要任務是推高接種率。

現時的第五輪指定檢疫酒店，有36間酒店共提供約1萬間房，政府昨公布下一輪名單，參與酒店增多4間，至40間、房間數目多約1,500間，達約1.15萬間，生效日期為下月1日至明年2月28日。其中，新參與的酒店包括土瓜灣奧斯酒店、北角富薈炮台山酒店、尖沙咀香港金域假日酒店，以及五星級的荃灣西如心酒店(低座)、香港逸蘭銅鑼灣酒店。至於現時為檢疫酒店的灣仔香港麗悅酒店，將不參與下一輪計劃。

當局收45酒店回覆參與

政府發言人表示，因應第五輪計劃房間需求殷切，加上下一輪計劃涵蓋數個長公眾假期，因此決定提供更多酒店房間應付需求。政府上月24日發信邀請約2,000間持牌酒店或旅館參與第六輪計劃，收到45個申請，經評估後揀選了40間。

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本港昨增兩宗輸入個案。(資料圖片)

疫情方面，本港昨增兩宗確診，分別是從英國抵港的51歲男子(#12306)及一名曾訪蒙古和韓國的3歲女童(#12307)，當中女童周日(17日)起出現咳嗽病徵，3名同行家人已被送往檢疫中心。衛生防護中心指，兩人均帶有L452R變異病毒株、經機場檢測確診，初步確診就有少於10宗。

下周專家開會商第三針

衛生防護中心轄下聯合科學委員會下周三(27日)將開會討論打第三針事宜，公務員事務局長聶德權指專家下周開會時，會檢視本地、世衛和其他地方的有關資料和數據，然後再作第三針的建議。他續稱，本港已購入的科興和復必泰各750萬劑疫苗均足夠供應，現時最重要是盡快推高接種率至七成。
 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/外防輸入｜增兩確診帶變種-聖誕增千五檢疫房-289370
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