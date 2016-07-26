外防輸入｜增兩確診帶變種 聖誕增千五檢疫房

聖誕和新年假期將至，政府宣布12月開始的第六輪指定檢疫酒店，會增加4間酒店至共40間，可提供約1.15萬間房，比現時的第五輪多1,500間房供應。另外，本港昨增兩宗新冠肺炎輸入確診，均帶有L452R變異病毒株，包括一名3歲女童。至於市民接種第三針新冠疫苗的事宜，當局指衛生署轄下科學委員會下周將開會討論，首要任務是推高接種率。

現時的第五輪指定檢疫酒店，有36間酒店共提供約1萬間房，政府昨公布下一輪名單，參與酒店增多4間，至40間、房間數目多約1,500間，達約1.15萬間，生效日期為下月1日至明年2月28日。其中，新參與的酒店包括土瓜灣奧斯酒店、北角富薈炮台山酒店、尖沙咀香港金域假日酒店，以及五星級的荃灣西如心酒店(低座)、香港逸蘭銅鑼灣酒店。至於現時為檢疫酒店的灣仔香港麗悅酒店，將不參與下一輪計劃。

當局收45酒店回覆參與

政府發言人表示，因應第五輪計劃房間需求殷切，加上下一輪計劃涵蓋數個長公眾假期，因此決定提供更多酒店房間應付需求。政府上月24日發信邀請約2,000間持牌酒店或旅館參與第六輪計劃，收到45個申請，經評估後揀選了40間。

疫情方面，本港昨增兩宗確診，分別是從英國抵港的51歲男子(#12306)及一名曾訪蒙古和韓國的3歲女童(#12307)，當中女童周日(17日)起出現咳嗽病徵，3名同行家人已被送往檢疫中心。衛生防護中心指，兩人均帶有L452R變異病毒株、經機場檢測確診，初步確診就有少於10宗。

下周專家開會商第三針

衛生防護中心轄下聯合科學委員會下周三(27日)將開會討論打第三針事宜，公務員事務局長聶德權指專家下周開會時，會檢視本地、世衛和其他地方的有關資料和數據，然後再作第三針的建議。他續稱，本港已購入的科興和復必泰各750萬劑疫苗均足夠供應，現時最重要是盡快推高接種率至七成。



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