多個傳媒工會憂寒蟬效應 湯家驊指買蘋果日報不違法

警方繼去年8月大舉搜查蘋果日報大樓，昨日又再封鎖大樓搜查約5小時及拘捕《蘋果日報》5名高層。《蘋果日報》事後發公開信，稱一直合法合理報道，會奮戰到底。多個傳媒工會擔心，事件令業界日後增加自我審查，嚴重侵犯新聞自由。有資深大律師就認為，今次牽涉的與報道無關，強調是意圖問題，普通市民或訂閱購買蘋果日報不違法。中聯辦發聲明指，堅定支持特區政府和警方的執法，強調基本法任何權利和自由，都不能突破國家安全的底線。



警方在壹傳媒大樓搜證後，《蘋果日報》在網上向讀者發公開信，指警方檢走大批物品，包括38部屬新聞工作者的電腦，內有大量新聞材料，形容香港新聞自由保障岌岌可危，強調全體員工會謹守崗位、奮戰到底。被捕人之一的《蘋果日報》副社長陳沛敏，其丈夫兼網媒《立場新聞》總編輯鍾沛權表示，陳已有律師協助，形容她「冷靜、堅強和鎮定」。

壹傳媒工會發表聲明，指警方單方面聲稱報道有觀點違法，就將新聞工作視為犯罪，認為是借國安法之名嚴重侵犯新聞自由，強烈譴責警方行動，重申編採人員一直堅守專業，會盡力維持報紙如常出版，又對法庭發出手令授權警方搜查新聞材料表示遺憾。

傳媒工會籲披露更多案件細節

對於警方指有強烈證據顯示，蘋果日報自2019年起有數十篇中英文文章，呼籲其他國家及機關制裁香港及中國，記者協會主席楊健興表示，報館刊登的文章內容不一定代表報館的立場，如果因刊登文章被指違反《國安法》，將在業界散播恐懼，嚴重損害新聞自由。

而記協、攝影記者協會、壹傳媒工會等8個傳媒工會及組織發表聯署聲明，指對事件感到震驚及不安，擔心《國安法》被武器化，造成寒蟬效應，呼籲政府盡快披露案件更多細節消除傳媒及公眾疑慮。另外，新聞行政人員協會亦表示關注事件，指當局必須公開透明處理，釋除疑慮。

中聯辦發聲明指，堅定支持特區政府和警方嚴格執法，強調基本法任何權利和自由，都不能突破國家安全的底線。新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」，任何人不論職業及背景、不論背後有甚麼勢力支持，只要違反港區國安法等法律，都會受到法律的嚴厲制裁。另外，中通社報道駐港國安公署發言人指，堅決支持警方依法履職，打擊任何危害國家安全的行為。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，《香港國安法》是針對邀約、要求和慫恿外國制裁香港和中國的行為，法例並沒有將陳述有關制裁的新聞報道列為犯罪，相信有關法例原則上與一般新聞報道無關。至於刊登有關制裁香港和中國的評論文章是否違法，他認為如果有人刻意要求外國制裁香港，而傳媒作出相關報道，背後目的為認同或希望助長「要求制裁」的力量，則可能犯法，強調相關準則在於覆述犯法行為的意圖。

被問到如果市民購買或訂閱《蘋果日報》是否同樣違法，湯家驊指，暫時沒有留意到，香港有任何傳媒、它的唯一營運目的是危害國家安全或要求外國制裁香港，相信在這個情況下任何人購買有關報章，沒有可能構成犯法，公眾毋須杯弓蛇影。