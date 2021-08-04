多個校長議會促儘快全面禁止加熱煙及電子煙

吸食電子煙及加熱煙均見年輕化趨勢，香港津貼中學議會、香港資助小學校長會等十個中小學校長會及學校議會今促政府儘快全面禁止電子煙、加熱煙等新興煙，對於有議員提出以「規管」代替「禁」電子煙，多會表示擔憂，認為應及早立法禁止，防範於未然，才可保障學童身心健康。

據現時高小學生及中學生吸食另類煙的比例介乎0.1%至0.8%，較全港15歲或以上人士比例更高，政府自2019年初擬立法全面禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，至年初自由黨邵家輝倡以「規管」代替「禁」另類煙。

電子煙包裝成文具難辨識

香港資助小學校長會主席鍾麗金(右四)指，現時加熱煙及電子煙變化新奇、口味特別，包裝成文具、玩具、電子潮流裝置等，令中小學生誤以為不含尼古丁，教師及家長更難以發現及作即時教育。

她憂若現時立法只作規管而不全面禁止，容易給予大眾錯誤訊息，令電子煙及加熱煙潮流繼續出現，影響學童。

應防範於未然「一個都嫌多」

香港中學校長會主席連鎮邦(左五)續指，據港大早前調查，近1500名小學生及7500名中學生曾使用加熱煙或電子煙，對情況表示擔心。他又指，雖然統計處顯示中小學生吸食另類煙比例不足1%，但認為學童吸煙「一個都嫌多」，而立法全面禁止是最好的做法，可防範於未然。

連又稱，中小學生的吸煙率於2004年的9.6%，至2019年已大減至1.5%，教育界多年來努力做不同宣傳工作，於校園推廣禁煙，不希望因新興煙的出現而令吸煙率再度上升。

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