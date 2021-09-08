多名主播講相似經歷宣揚愛國 共青團怒斥「低級紅」

內地短片平台近期出現一批愛國短片，特別的是，這些短片都以「我們沒有生在和平年代，而是生在一個好國家」為標題，而不同的主播都在講述差不多的感人故事——在中國邊境地區拍片時，邊防特警為免其拍攝的動作在此疫情敏感時期引起對面國家的人員誤會，幾人一字排開將其擋在身後。

有主播自稱身處「中日邊境」

多名主播都聲稱身處的是中朝邊境、鴨綠江邊，「200米外就是朝鮮」，有主播則表示身處「中日邊境」，「隔著一片黃海，前方200米呢就是日本」。該批主播還以敍利亞和阿富汗人民因戰亂處於水深火熱作對比，稱自豪於祖國國泰民安，又呼籲觀眾如果認同就「點個讚吧，讓更多的人去感受一下作為一名中國人該有的驕傲」。

共青團：將愛國變成廉價買賣

這批愛國短片雖然獲得大批網民點讚和留言，但也有不少網民揶揄，「已經看了好幾個一模一樣文案的視頻，背下來不容易，還要聲情並茂」。「共青團中央」昨日更發文，批評該批主播為博出位而編造愛國故事，「把愛國變成一場廉價的買賣，消費人們的愛國情懷，令人不恥」。

共青團中央直斥他們「偽造證據」，編造「正能量謠言」，又強調中國的強大本就有很多信息可以支撐，無需要虛構假新聞，「愛國不是生意，更不是流量……不應成為某些心術不端者的謀利工具」，「這種冠冕堂皇打著『愛國』的旗號，實則收割人們情感賺取流量的做法，無疑是對愛國情感的褻瀆。說白了，這就是一種『低級紅』」。