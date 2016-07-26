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多地強勢谷針 河南唐河公務員不接種無糧出
29 分前
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新冠疫苗新冠肺炎谷針強制接種限制出行公務員無糧出
多地強勢谷針 河南唐河公務員不接種無糧出
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內地多個縣市政府出新招「谷針」。(資料圖片)

內地多個縣市繼續加快新冠疫苗接種工作，除了限制未接種人士進入公眾場所、啟動12至17歲人群接種計劃並要求9月開學時出示接種證明外，多地甚至強制公務員接種，稱要由公務員發揮引領、示範作用，其中河南南陽市唐河縣強調，不接種又無法提供接種禁忌證明的公務員，包括臨時工、合約制、已退休及離職人員，一律「停發工資、停止上班」。
 

江西瑞金市亦於周二要求，全市18歲以上符合接種條件人群須在本月25日前完成第一劑接種，並特別強調，公務員(包括退休、離職人員)及其三代以內親屬由主管部門或所在機構督促完成接種。當地同時要求，學生9月開學報到時，要遞交所有家庭成員的接種證明。陝西、內蒙古、江西及山東等地也有多個縣市強調，黨政機關、公營機構的幹部、職工及黨員，除有接種禁忌症外，「實行接種清零」。


接待未接種者或被停業
黑龍江哈爾濱雙城區則在周二發出通知，本月30日起原則上不允許未接種人士進入公眾場所，且各類工貿企業、公共服務行業從業員要「應接(種)盡接」，未做到「應接盡接」及接待未接種人士者，將被有關部門重點監管，落實不力者，採取停業整頓措施。不過，上述措施引起爭議後，當地昨修改通知，將「原則上不允許進入」改為「可能無法進入」，並在「採取停業整頓措施」前面加上「建議」兩字。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/多地強勢谷針-河南唐河公務員不接種無糧出-276147
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