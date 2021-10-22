多招詐騙保險公司 廉署拘4人涉款2600萬 癌症患者頂包驗身呃賠償

香港是亞洲保險業務發展最蓬勃的地區之一，現時約有165間保險公司，持牌保險代理及中介人接近13萬名，單是去年有關業務的保費總額已接近6,000億港元。然而，樹大有枯枝，廉政公署上月搗破一個貪污詐騙集團，揭發有保險代理涉嫌串謀保單持有人及癌症病患者，以虛假索償騙取保險公司共2,600萬元危疾賠償，廉署拘捕集團4名核心成員，並指行動仍然繼續，不排除更多人被捕。另有保險公司高層涉利用「影子下屬」以「射單」手法騙取5,100萬佣金。

廉署指，2016年至2020年期間，接獲保險業的貪污投訴平均每年約逾40宗，去年因新冠疫情，投訴數字有所下降，錄得24宗，但今年首9個月已見回升，接獲32宗投訴。當中四成涉及行賄受賄的「射單」行為，兩成涉虛假投保申請騙取佣金；另有一成為投保人與保險代理串謀提交虛假申索。而2016年至今年9月，就保險業有關案件有48人被檢控，其中38人被定罪，當中31人為保險代理，7人為保單持有人。

癌患者頂包呃900萬元賠償

有關頂包案件發生於2017年至2020年期間，涉及4份保單，騙取1間保險公司共2,600萬元危疾保險賠償。廉署執行處總調查主任陳家樑指，保險代理先替該保單持有人，購買一份每年保費約28萬港元的高賠償額危疾保險，待12至18個月冷靜期過後，透過中介人找來與保單持有人外貌、年紀等相似的癌症病患者，用保單持有人的身份證明文件到本地醫療中心或醫院進行身體檢查，甚至抽取其樣本化驗，以獲取患淋巴癌證明，最終騙取約900萬元的賠償。其中，保險代理收取約200萬元的賄款，而該保單持有人、中介人及癌患者亦分別獲得數萬元至數百萬元的酬勞。經調查後，廉署上月拘捕了集團4名核心成員，均為本地人，年齡介乎39至59歲，分別為前保險代理、保單持有人、中介人及癌症患者。

廉署執行處首席調查主任張家寶補充指，由於賠償額龐大，加上確診時間與購買保單之間的時間相距短，投保人被要求到保險公司的指派醫生看症，惟檢驗時說不出患病的身體狀況，亦未能提供醫療紀錄，因而揭發事件。

廉署調查又發現，被捕的保險代理亦以類似的手法，替自己及其他集團成員在香港購買一份或多份高賠償額的危疾保險，再透過內地的醫療機構取得患鼻咽癌及乳癌證明，詐騙香港保險公司合共過千萬元的賠償，其中保險代理從中收取約250萬元的賄款。廉署指，有關保險代理會陪同癌患者進行身體檢查，並提供專業意見以防被保險公司識穿。本次案件共有2間本地醫院、3間本地醫療機構及2間內地醫院牽涉在內，廉署指調查行動仍繼續，不排除更多人被捕。

招募年輕人作保險代理呃佣金

至於另一宗涉及「射單」的貪污案件，廉署指，犯罪集團於2018至去年，招募了18名年齡介乎25歲至30歲、無工作經驗的年輕人做其下線保險代理。集團指明他們不用銷售保單，而保單會由其他人銷售但會用他們名義計算佣金，他們只需考取保險代理牌照，提供出糧戶口及銀行密碼等資料，或根據指示，將從保險公司所得的佣金轉交主腦，每月便可獲得2,000至5,000元的報酬。

調查發現，團夥於2年間，合共向2間保險公司，訛稱經這18名下線銷售多達480份保單，繳付的保費共逾4,200萬元，騙取約5,100萬元佣金。廉署上月行動，瓦解該「影子代理集團」，共拘捕和接見了22名核心成員，年齡介乎25歲至57歲，包括1名保險公司前區域總監、3名前分行經理及18名前保險代理。廉署表示，不排除有其他高層人士涉案，將會繼續循此方向調查。

虛報客戶資料製「假單」賺佣

陳家樑又補充，部分保險代理為達到銷售目標或賺取更多佣金，會私下製作「假單」，常見的藉口包括訛稱保險公司有免費保單送給客戶，或訛稱為跑數，由自己買單送給家人朋友等。當代理取得親朋戚友的個人資料後，更進一步在假單中虛報客人職業，誇大客人收入、資產等資料，促使保險公司批出更大額的保單，從而騙取更多佣金。

執法行動亦發現，有代理用其現有客戶資料，向保險公司訛稱有關客戶購買其他大額的保險產品。當佣金到手後，便為這些客人取消保單。過程中，相關客戶會收到他們沒有購買保單的資料，而這些代理則會用各種謊言掩飾真相。

張家寶提醒，醫療機構及化驗所的人員應格外小心確認病人身份，尤其是關乎保險索償。另外亦呼籲市民在簽署保單時要細心核實個人資料，並要確定保險經辦人的身份。此外，亦不要在空白文件上簽名，以保障自身利益及防止不法分子利用保單進行非法行為，如收到沒有購買的保單的資料，應即時向相關保險代理或保險公司查詢。市民如遇到不法之徒誘使參與貪污詐騙行為，應立即拒絕，並向廉署舉報。

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