多次性侵14歲少女致懷孕 越南七旬翁被捕後大言不慚：自豪這個年紀仲可以生仔

越南近日發生一宗令人髮指的性侵案，義安省永市一名70歲老翁涉嫌多次性侵鄰居一名14歲少女，導致少女懷孕產子，老翁被捕後竟大言不慚說「我很自豪，這個年紀還能生兒子，已經比很多人強很多」。案件引起公憤，民眾紛紛要求執法部門嚴懲犯事者。

據馬來西亞《中國報》報道，遭性侵的少女家中賣酒，案發時年僅14歲，該七旬老翁常到她家裡買酒，有次趁少女母親不在，竟強行與她發生性行為，事後給她1萬越南盾(約3.4港元)，還威脅要求她封口。之後，老翁便經常趁少女家人不在，到少女家跟她胡混。

老翁被捕後毫無悔意

幾個月後，母親發現少女有嘔吐等妊娠反應，帶她到醫院檢查，赫然發現她已懷孕27周，家人報警，老翁不久即被捕。報道指，老翁被捕後竟說：「我很自豪，這個年紀還能生兒子，已經比很多人強很多。」少女其後生下男嬰。案件引起社會關注，民眾對老翁犯案後毫無悔意大感氣憤，要求執法當局嚴懲。