多間德國車廠聯手抑制環保技術應用 被歐盟共罰78億元

德國寶馬(BMW)、大眾(Volkswagen)、奧迪(Audi)和保時捷(Porsche)車廠，合謀限制汽車廢氣排放系統的開發，被歐盟罰款8.75億歐元，折合約78億港元。

歐盟表示，這些汽車生產商合謀超過5年，延遲在氮氧化物淨化技術發展，令顧客不能買到更潔淨的汽車，違反反壟斷法。全球最大汽車製造商大眾因為配合調查，罰款大約5億歐元，比原定罰款金額少一半。寶馬要罰3.73億歐元。對寶馬的罰款遠低於其最初提列的14億歐元；寶馬之前曾稱將與歐盟對抗，但在5月份「轉呔」同意和解調查。至於平治母公司戴勒姆(Daimler AG)，因向歐盟揭發事件，不用被罰。

歐盟反壟斷負責人：車廠爭相避開利用減少有害氣體排放技術

歐盟反壟斷負責人Margrethe Vestager發聲明指，汽車製造商擁有進一步減少有害氣體排放的技術，亦可做到超出歐盟排放標準的法律要求，惟車廠們卻爭相避開利用這項技術的全部潛力。她強調，對部分汽車製造商重罰，是因為企業刻意串通時，歐盟不會容忍。