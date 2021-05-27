大公報記者查冊涉虛假陳述 准以簽守行為12個月撤回控罪

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被控虛假陳述罪成，警方另亦接獲投訴指一名《大公報》記者涉作出類似行為，其後拘捕涉案47歲黃姓男子。該名男子被控虛假陳述，今早於西九龍裁判法院再訊，控方稱考慮到被告受僱、沒有案底，以及為單次事件，經控辨雙方商討後，同意以簽2,000元保守行為12個月處理，並撤回控罪，另須繳交1,000元堂費。

主任裁判官徐綺薇隨即質疑，本案和蔡玉玲案大致相同，同樣有份處理該案的律政司高級檢控官李庭偉則強調，兩案檢控的考慮標準和尺度完全一樣，而蔡玉玲正上訴中，故不宜多談。

案情指，去年8月16日《大公報》頭版刊登一篇「大公報記者昨遭神秘私家車跟蹤」為題的報道，提到記者被一輛私家車跟蹤，被告以大公報香港有限公司名義申請車輛登記細節證明書，目的為其他有關交通及運輸的事宜，惟此陳述是虛假。該篇報道刊登了該車車主姓名、車牌、首次登記日期及照片。

