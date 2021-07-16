大埔劏房火警｜斬女友3母女後縱火 6旬漢仍留醫押至周五訊

大埔一個劏房上周發生倫常血案，一名中年漢涉持刀斬傷女友及她兩名年僅8歲及13歲稚女，其後放火燒屋，三母女最終不治。涉案男子早前被警方以涉嫌謀殺及縱火拘捕，目前暫被控一項縱火罪。案件今日於粉嶺法院再提堂，惟被告目前仍然留院，未能出庭應訊，法庭遂將案件押後至周五(23日)再訊；若被告提早出院，會被即時帶上法庭。

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案情指，62歲被告姚委祥，被控於今年7月12日，在大埔鄉事會坊美雲樓五樓一個單位內，無合理辯解而用火摧毀屬於譚由仲的單位，意圖藉摧毀上述單位，以危害溫菊芳、賴夢芯及廖淑媛的生命。

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女友中逾40刀

據悉，被告女友溫菊芳嗜賭，與被告因打麻將相識，被告稱願意照顧溫三母女及替她還債；至近日被告懷疑溫女另結新歡，兩人因感情問題起爭執，期間被告持刀向女友施襲，斬向對方身體和頭部多處，稚女企圖阻止母親受襲時，同遭斬傷。被告隨後在單位內點火並逃離，最終疑因吸入濃煙暈到梯間。警方早前指，42歲女死者被救出時身體有逾40處刀傷，兩名稚女亦有多處刀傷，三人送院後不治。