大埔劏房火警｜62歲男斬人再縱火 同居女友中逾40刀

大埔有唐樓劏房凌晨發生3死1傷的倫常慘劇及火警，一名62歲本地男子涉斬傷42歲同居女友，以及女友兩名分別13歲及8歲的女兒後，再縱火燒屋。女友及兩名女童送院後不治，警方初步調查發現，女友身體有逾40處刀傷，包括頭部、手部，兩名女兒亦有多處刀傷，警方接報到場後3人已失去知覺，確實死因仍在調查中。警方以涉嫌縱火及謀殺拘捕涉案男子，仍在扣留調查中。

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大埔警區助理指揮官(刑事)范偉豪下午交代案情，經初步調查發現，被捕男子與女友涉感情問題爭執，男子之後持利器襲擊女友，女友兩名女兒企圖阻止襲擊時中刀，男子再以明火燒屋。范偉豪指，被捕男子沒有家暴紀錄，起火源頭及凶器仍在調查中，現場無找到助燃劑。

案發時警員在樓下調查

警方於凌晨1時50分首次接到市民報案，稱有唐樓劏房住戶發生爭執，警員在6分鐘後到場，在樓下與報案人士了解事件，期間一直未有離開現場。警方於凌晨2時02分再次接到報案，稱現場有黑煙冒出，衝鋒隊於4分鐘後到場，於唐樓梯間發現涉案男子，已失去知覺，之後發現其餘3人倒臥單位。消防則於凌晨2時07分到場。