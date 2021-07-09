大埔劏房火警 揭倫常血案 62歲漢涉斬女友三母女後縱火 三死一傷

大埔一個劏房昨晨發生火警，揭發倫常血案。62歲男子與42歲女死者4年前相識發展為情侶後，與女事主及其兩名同母異父女兒，一同居於劏房；近日疑二人情海翻波昨再起爭執，有人疑持刀施襲，女事主被斬40多刀，而兩名幼童疑因阻止施襲者而遭斬傷，三母女送院後不治。62歲男子事後被發現昏迷在梯間，送院後情況危殆，涉嫌謀殺及縱火被捕。



62歲男疑犯姓姚，從事建造業，42歲姓溫女事主，無業，溫女育有兩名分別13歲姓賴及8歲姓廖的女兒，在區內學校上學，讀中一及小二。姚與溫於2017年認識，其後發展至情侶關係，之後4人居於涉事約100方呎劏房，房內放有碌架床，房門附近放有衣櫃和雪櫃，只留有狹窄通道，相信事主出入劏房時亦要側身而過。消息指，溫女嗜賭，與姚因打麻將相識，對方願照顧母女及替她還債。但近日有人懷疑女朋友另結新歡，二人昨再因感情問題起爭執，期間有人持刀向女友施襲，斬向對方身體和頭部多處；疑吵鬧聲驚醒兩名女童，女童企圖阻止母親受襲期間，亦遭斬傷。其後有人疑逃避罪責，在單位內點火後，逃離劏房，但因情緒激動對著防煙門「撼頭埋牆」，最終疑因吸入濃煙暈到梯間。

案發於昨日凌晨，起火現場為大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」一個「1劏4」的劏房。警方首先在昨凌晨1時50分接到市民報案，指聽到鄰近劏房傳出爭吵和打架聲，警員於1時56分到場，正與報案市民了解事件期間，警方於2時02分再接報案，指上址劏房有黑煙冒出，衝鋒隊4分鐘到場，消防則在2時07分到場並將火救熄，火警幸未波及其他單位，逾十名大廈住客疏散至地面安全地方暫避。

有死者鄰居指，女事主居於上址十年，疑兇去年底才搬入，兩名女童乖巧。事發時先聞到異味，未幾傳出濃煙，一度踢門救人，但傳出一把稚女聲音「我唔出嚟」，其後濃煙愈來愈多，欲救無從，只能離開火場。

三母女身中多刀

救援人員到場後，先在大廈梯間發現一名當時已半昏迷男子，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，其後被轉送威爾斯親王醫院治理，情況危殆；在劏房內則發現3名女性，包括一名成年人和兩小童，被救出時已失去知覺，女事主被送往北區醫院治理，延至凌晨3時27分證實不治；她兩名女兒被送往那打素醫院治理，分別於凌晨3時36分及3時54分證實死亡。警方大埔警區助理指揮官(刑事)范偉豪署理警司指，初步調查發現，起火單位只有一處火頭，暫未見助燃劑，火警由明火直接點火引致，涉事家庭沒有家暴紀錄；女死者身中40多刀，兩名小童則分別有5處和3處刀傷，死因有待法醫進一步調查。

教育局表示，對事件感到非常難過，已即時與有關學校聯絡，並得悉校方已啟動危機處理小組跟進事件，包括安排學校社工及教育心理學家，為有需要的學生及教職員提供支援及輔導，局方會繼續與學校保持聯繫，提供適切支援。



暫離現場避免衝突繼續升溫

明愛向晴軒危機專線及教育中心高級督導主任吳子樂認為，家庭衝突的發生通常不是單一原因所致，他建議伴侶間起爭執時，應先保持冷靜和照顧好自己的情緒，同時避免講一些會令對方受傷和刺激對方的說話，有需要可暫時離開現場，避免衝突繼續升溫。他又指，家庭危機個案一般都有潛藏壓力，如察覺自己面臨壓力「爆煲」邊緣，出現了脾氣暴躁、睡眠不好、集中不了精神等的先兆，可尋求專業人士協助調解或致電熱綫求助(明愛向晴軒24小時熱綫：18288)。他又表示，如果身邊有值得信任的親友能提供支援，例如短暫借宿，和作雙方的溝通橋樑，相信有助雙方降溫。