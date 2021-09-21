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大埔吐露港公路50分鐘內4宗車禍　網民：今日咩事？
1 小時前
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吐露港大埔車禍交通意外
大埔吐露港公路50分鐘內4宗車禍　網民：今日咩事？
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大埔吐露港公路今早發生連串車禍，其中有5車串燒，附近交通擠塞。(香港突發事故報料區fb圖)

大埔吐露港公路今日早上，在50分鐘內發生4宗交通意外，令附近路段非常擠塞，合共牽涉11輛汽車，至少兩人受傷。有網民在社交網站質疑：「今日咩事？」。

其中，在早上6時58分，吐露港往沙田方向近天賦海灣對開發生5車串燒意外，包括3輛私家車、1輛的士及1輛客貨車，其中1輛黑色私家車車頭嚴重損毀，橫亘於左二線上，殘件散滿地上，意外中一名的士司機受傷送院治理。

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大埔吐露港公路今早發生多宗意外，其中有人影到有3車相撞。(香港突發事故報料區fb圖)
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大埔吐露港公路今早發生多宗交通意外，其中7時許，有2私家車在橋位相撞，附近道路擠塞，行車緩慢。(香港突發事故報料區fb圖)

另外，早上6時45分，吐露港往上水方向發生兩私家車相撞，沒人受傷。至早上7時17分，同樣往上水方向近科學院對開，兩私家車亦告相撞，幸而沒人受傷。18分鐘後，吐露港往九龍方向近日榮花園，一輛泥頭車與田螺車相撞，一人受傷送院。受連串事故影響，現場交通嚴重擠塞。

根據運輸署資料，吐露港公路今早發生4宗車禍，地點分別為往九龍方向近大埔鐵路碼頭、往上水方向近新峰花園、往上水方向近科學園，和往上水方向近香港教育大學運動中心；現時因交通意外而封閉的吐露港公路(往上水方向)近新峰花園部分行車線現已解封，而較早前因交通意外而封閉的吐露港公路(往上水方向)近科學園的部分行車線亦已解封。

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早上約7時12時，吐露港公路近鐵路碼頭受車禍影響，交通擠塞。(香港突發事故報料區fb圖)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/大埔吐露港今早50分鐘內4宗車禍　網民：今日咩事？-286102
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