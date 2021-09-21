大埔吐露港公路50分鐘內4宗車禍 網民：今日咩事？

大埔吐露港公路今日早上，在50分鐘內發生4宗交通意外，令附近路段非常擠塞，合共牽涉11輛汽車，至少兩人受傷。有網民在社交網站質疑：「今日咩事？」。

其中，在早上6時58分，吐露港往沙田方向近天賦海灣對開發生5車串燒意外，包括3輛私家車、1輛的士及1輛客貨車，其中1輛黑色私家車車頭嚴重損毀，橫亘於左二線上，殘件散滿地上，意外中一名的士司機受傷送院治理。

另外，早上6時45分，吐露港往上水方向發生兩私家車相撞，沒人受傷。至早上7時17分，同樣往上水方向近科學院對開，兩私家車亦告相撞，幸而沒人受傷。18分鐘後，吐露港往九龍方向近日榮花園，一輛泥頭車與田螺車相撞，一人受傷送院。受連串事故影響，現場交通嚴重擠塞。

根據運輸署資料，吐露港公路今早發生4宗車禍，地點分別為往九龍方向近大埔鐵路碼頭、往上水方向近新峰花園、往上水方向近科學園，和往上水方向近香港教育大學運動中心；現時因交通意外而封閉的吐露港公路(往上水方向)近新峰花園部分行車線現已解封，而較早前因交通意外而封閉的吐露港公路(往上水方向)近科學園的部分行車線亦已解封。