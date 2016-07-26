大埔新娘潭路奪命車禍頻生 兩年至少奪7命

大埔新娘潭路昨晚發生奪命車禍，釀成2死5傷。新娘潭路一向是「飛車」熱點，但由於現場彎多路窄，過往便發生不少嚴重車禍。連同昨晚的車禍計算，單是2019年11月至今，便至少發生6宗奪命車禍，合共有7人被奪去生命。

新娘潭路近年奪命車禍

⚫2019年11月

57歲男子駕駛電單車，沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，駛至近南坑尾時疑越過對面線，與私家車相撞，鐵騎士送院後不治。

⚫2020年7月

28歲男子駕駛電單車，沿新娘潭路往沙頭角方向行駛，駛至南坑尾一個彎位疑失控自炒，鐵騎士被拋出墮地昏迷，送院搶救後不治。

⚫2020年12月

20歲男子駕駛本田私家車，沿新娘潭路往大尾督方向行駛，駛至一個彎位時疑失控，猛撼燈柱後再剷入草叢，司機頭部嚴重受傷昏迷，送院後不治。

⚫2020年12月

52歲外籍男子騎公路單車，沿新娘潭路至一個右彎時，單車車頭撞向防撞欄，連人帶車墮地，頭部受傷昏迷，送院後證實不治。

⚫2021年8月

私家車沿新娘潭路往大埔方向行駛，駛至近降下坳停車場對開時，因路邊停泊著電單車於是收慢，尾隨一輛電單車疑收掣不及，直撞私家車車尾再失控越過對面行車線，與迎面另一輛電單車相撞。29歲越線電單車鐵騎士昏迷，送院後不治。

⚫2021年10月

兩輛分別豐田及本田私家車，駛至新娘潭路近鹿頸一個彎位，與對面線一輛林寶堅尼相撞。林寶堅尼司機當場不治；豐田私家車司機被困車內，送院搶救後亦不治。

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