大埔的士危駕案昨首提堂 司機發燒留院周五再訊

大埔廣福道周日(22日)的奪命車禍，造成2死8傷，肇事的士司機莫培華被控一項危險駕駛引致他人死亡，案件昨午首次提堂，但莫因發燒留院未能出庭，押後至周五(27日)再訊。死者家屬昨午在事發現場路祭，連日亦有市民在涉事安全島獻花悼念。



63歲的士司機莫培華仍還柙警方看管。他被控於本月22日，在大埔廣福道危險駕駛一輛市區的士，引致59歲男子鄭鈞海死亡。另一重傷傷者63歲女子宋婉芬則延至昨晨不治，事件至今造成2死8傷，傷者包括一名37歲孕婦及4歲男童，其中男童仍然危殆；孕婦盆骨骨折，幸胎盤安全，情況穩定。其他傷者年齡介乎49歲至70歲，除孕婦、男童及司機仍留院，死者陳姓51歲妻子也多處骨折仍然留院，情況檼定，其餘傷者已出院。

市民連日獻花悼念路邊拜祭

警方昨午4時許在意外發生的安全島封路，讓約20名家屬路祭。連日來，有不少市民在安全島上擺放花束、點香悼念，或在附近燒衣拜祭。被撞倒的交通燈等設施已修復。

事發周日早上11許，肇事的士在大埔廣福道，疑高速「爬頭」，撞到大批依「綠公仔」燈號橫過馬路途人，有人被捲入車底，附近約20名市民合力抬起的士救出被壓傷者。